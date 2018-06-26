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Ярославские рыбаки выловили двухметрового сома: фото гигантской рыбы
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Ярославские рыбаки выловили двухметрового сома: фото гигантской рыбы 

76.ru 26 июня 2018
Фото: 76.ru
Сомик оказался весом 42 килограмма
Ярославские таможенники могут не только своими удивительными находками хвастаться, но и уловами. Настоящий рекорд поставил водитель Ярославской таможни Михаила Кузьмичева, выловивший в реке Согожа в Ярославской области почти двухметрового сома.
— Взяли с собой самые обычные снасти, приманку, чтобы ловить щуку или судака, — рассказал Михаил. — Клёв шёл не важно: поймали пару маленьких щучек и судака.
Рыбу решили отпустить для приманки кого покрупнее.
— Вдруг спиннинг дёрнулся, сильный удар, катушка начала трещать, — вспоминает Михаил Кузьмичёв. — Я понял, что попалась большая рыбина.
С добычей сразу сфотографировались
Сома аккуратно вытаскивали больше часа. Рыба явно не хотела сдаваться без боя и катала лодку по реке из стороны в сторону. Когда морда сома оказалась на поверхности воды, Михаил схватил сома за жабры и затащил в лодку. На берегу сома измерили — 185 сантиметров. Взвешивать рыбину отправились в местный магазин. Вес речного гиганта оказался 42 килограмма.
— Для меня выловить такую рыбу — это настоящий праздник, большая удача, трофей, о котором можно только мечтать, бесконечно рассказывать своим друзьям и знакомым, — восхищен Михаил. — Я сюда езжу рыбачить вот уже 15 лет, но сома поймал впервые, да еще такого крупного! Такое бывает только раз в жизни!
Сома вытаскивали больше часа
Рыбаки еле уместились в лодку с огромным сомом
Для рыбаков сом стал отличным трофеем
Михаил поймал сома впервые за 15 лет  В Ростовском районе собираются искусственно выращивать сомов, но не обычных, а мраморных.
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