Ярославские рыбаки выловили двухметрового сома: фото гигантской рыбы

Сомик оказался весом 42 килограмма

Ярославские таможенники могут не только своими удивительными находками хвастаться, но и уловами. Настоящий рекорд поставил водитель Ярославской таможни Михаила Кузьмичева, выловивший в реке Согожа в Ярославской области почти двухметрового сома.

— Взяли с собой самые обычные снасти, приманку, чтобы ловить щуку или судака, — рассказал Михаил. — Клёв шёл не важно: поймали пару маленьких щучек и судака.

Рыбу решили отпустить для приманки кого покрупнее.

— Вдруг спиннинг дёрнулся, сильный удар, катушка начала трещать, — вспоминает Михаил Кузьмичёв. — Я понял, что попалась большая рыбина.

С добычей сразу сфотографировались

Сома аккуратно вытаскивали больше часа. Рыба явно не хотела сдаваться без боя и катала лодку по реке из стороны в сторону. Когда морда сома оказалась на поверхности воды, Михаил схватил сома за жабры и затащил в лодку. На берегу сома измерили — 185 сантиметров. Взвешивать рыбину отправились в местный магазин. Вес речного гиганта оказался 42 килограмма.

— Для меня выловить такую рыбу — это настоящий праздник, большая удача, трофей, о котором можно только мечтать, бесконечно рассказывать своим друзьям и знакомым, — восхищен Михаил. — Я сюда езжу рыбачить вот уже 15 лет, но сома поймал впервые, да еще такого крупного! Такое бывает только раз в жизни!

Сома вытаскивали больше часа

Рыбаки еле уместились в лодку с огромным сомом

Для рыбаков сом стал отличным трофеем

Михаил поймал сома впервые за 15 лет В Ростовском районе собираются искусственно выращивать сомов, но не обычных, а мраморных.