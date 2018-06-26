«Моя девочка!»: Александр Ревва с нежностью признался жене в любви

Александр Ревва шоумен и комедийный актер. Раньше он был участником команды КВН «Утомленные солнцем», а потом стал резидентом шоу «Comedy Club». Артист также выпускает горячие песни под псевдонимом Артур Пирожков . При этом мужественный певец уже больше десяти лет счастлив в браке с женщиной по имени Анжелика. Сегодня он поздравил возлюбленную с годовщиной со дня знакомства.

На своей странице в соцсети Ревва разместил снимок с супругой и с нежностью признался ей в любви. «Ровно 14 лет назад я первый раз увидел твои глаза, услышал твой голос и почувствовал твое дыхание. Люблю тебя, моя девочка!», — написал он. Избранница артиста написала ему в ответ не менее трогательное обращение. «В тот июньский вечер 2004 года изменил мою жизнь…ты подошел ко мне, а я увидела в твоих глазах отражение глаз наших детей», — поделилась она.

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Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что считают Александра и Анжелику идеальной парой. Также оказалось, что в этот день познакомились и другие влюбленные. «И у нас сегодня 14 лет со дня знакомства! Вот это дааа! Поздравляюююю, коллеги!», — написала Наталья Подольская . Напомним, певица уже пять лет замужем за Владимиром Пресняковы-младшим. Добавим, что Ревва не стесняется выражать свои чувства, так как живет в настоящем цветнике. Он воспитывает двух дочерей: Алису и Амели.

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