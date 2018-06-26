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Испанская полиция проводит операцию против «армянской мафии»
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Испанская полиция проводит операцию против «армянской мафии» 

РИА Новости 36 минут назад
МАДРИД, 26 июн — РИА Новости. Широкомасштабная операция против так называемой «армянской мафии» проходит в Испании, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra в Twitter.
"Проводим операцию совместно с Национальной полицией против преступной группировки армянского происхождения, связанной с наркотрафиком, торговлей оружием, контрабандой табака, отмыванием денег, коррупцией при спортивных ставках и другими имущественными преступлениями во всей Европе", — сообщила каталонская полиция.
По данным испанских СМИ, в ходе операции проводятся обыски в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Аликанте, Альбасете и других городах. Предполагается, что в общей сложности будут задержаны более ста человек и проведены 70 обысков.
Operatiu amb @policia contra una organització criminal d’origen armeni relacionada amb tràfic de drogues, d’armes, contraban de tabac, blanqueig de capitals, corrupció en apostes esportives, i altres delictes contra el patrimoni a tot Europa pic.twitter.com/T0ukmtQ9jt
— Mossos (@mossos) 26 июня 2018 г.
Речь идет о крупнейшей преступной группировке выходцев из Армении в Европе. Подозреваемые имеют связи в США, Франции, Бельгии, Италии и Литве.
Эта операция, сообщает газета El País со ссылкой на источники в правоохранительных органах, поставит точку в деятельности группировки выходцев из Грузии — братьев Шушанашвили — и вора в законе армянского происхождения Эрика Джагиняна. Расследования началось после двойного убийства в январе 2016 года, совершенного в Таррасе (Каталония).
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