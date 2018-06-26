Испанская полиция проводит операцию против «армянской мафии»

МАДРИД , 26 июн — РИА Новости . Широкомасштабная операция против так называемой «армянской мафии» проходит в Испании , сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra в Twitter.

"Проводим операцию совместно с Национальной полицией против преступной группировки армянского происхождения, связанной с наркотрафиком, торговлей оружием, контрабандой табака, отмыванием денег, коррупцией при спортивных ставках и другими имущественными преступлениями во всей Европе", — сообщила каталонская полиция.

По данным испанских СМИ, в ходе операции проводятся обыски в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Аликанте, Альбасете и других городах. Предполагается, что в общей сложности будут задержаны более ста человек и проведены 70 обысков.

Operatiu amb @policia contra una organització criminal d’origen armeni relacionada amb tràfic de drogues, d’armes, contraban de tabac, blanqueig de capitals, corrupció en apostes esportives, i altres delictes contra el patrimoni a tot Europa pic.twitter.com/T0ukmtQ9jt

— Mossos (@mossos) 26 июня 2018 г.

Италии и Литве. Речь идет о крупнейшей преступной группировке выходцев из Армении в Европе. Подозреваемые имеют связи в США , Франции, Бельгии