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В Испании полицейских собак учат делать искусственное дыхание
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В Испании полицейских собак учат делать искусственное дыхание 

Вести.Ru 26 июня 2018
Фото: Экспресс-газета
Представители испанской полиции опубликовали видео, на котором запечатлено, как пес по кличке Пончо пытается сделать своему дрессировщику непрямой массаж сердца, прыгая у него на груди. Периодически собака припадает к груди мужчины, как бы слушая его дыхание, сообщает Euronews.
Опубликованное ниже видео разлетелось по Сети, зрители задаются вопросом, действительно ли собака способна провести такую сложную процедуру, как непрямой массаж сердца.
Позже испанские полицейские прокомментировали забавный ролик.
"К сожалению, массы Пончо не хватит для оказания на грудь человека необходимого давления. Так что это просто трюк, который особо полюбился приходящим к нам на экскурсию школьникам", — рассказали стражи порядка.
Основная работа храброго пса из Мадрида — поиск взрывчатки.
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