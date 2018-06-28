Дагестанские дзюдоисты разыграли путевки на чемпионат СКФО

Дагестанские дзюдоисты разыграли путевки на чемпионат СКФОДагестанские дзюдоисты приняли участие в республиканском чемпионате, который прошел 23-24 июня в универсальном зале дагестанского центра волейбола в Махачкале.

Борьбу за награды турнира вели около 180 спортсменов. Чемпионат Дагестана стал для участников отборочным этапом на чемпионат СКФО, который состоится 7-8 июля в городе Грозном.

Золотые медали республиканских соревнований завоевали среди мужчин: Камал Кунчиев (60 кг, Кизилюрт), Магомед Ибрагимов (66 кг, Махачкала), Айдемир Магомедов (73 кг, Кизилюрт), Магомедгасан Омаров (81 кг, Махачкала), Гаджи Шамилов (90 кг, Махачкала), Абдулмуслим Баркалаев (100 кг, Махачкала), Вацилав Даудов (+100 кг, Махачкала).

Среди женщин первые места заняли Меседу Мажидова (48 кг, Махачкала), Мадина Нуратдинова (52 кг, Махачкала), Хамис Джавадова (57 кг, Махачкала), Убайганат Алигаджиева (63 кг, Хасавюрт), Амина Магомедова (70 кг, Махачкала), Амина Магомедова (78 кг, Каспийск), Тамара Ахмедова (+78 кг, Махачкала).