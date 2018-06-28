Ещё
Дагестанские дзюдоисты разыграли путевки на чемпионат СКФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дагестанские дзюдоисты разыграли путевки на чемпионат СКФО 

Mirmol.ru 28 июня 2018
Фото: Mirmol.ru
Дагестанские дзюдоисты разыграли путевки на чемпионат СКФОДагестанские дзюдоисты приняли участие в республиканском чемпионате, который прошел 23-24 июня в универсальном зале дагестанского центра волейбола в Махачкале.
Борьбу за награды турнира вели около 180 спортсменов. Чемпионат Дагестана стал для участников отборочным этапом на чемпионат СКФО, который состоится 7-8 июля в городе Грозном.
Золотые медали республиканских соревнований завоевали среди мужчин: Камал Кунчиев (60 кг, Кизилюрт), Магомед Ибрагимов (66 кг, Махачкала), Айдемир Магомедов (73 кг, Кизилюрт), Магомедгасан Омаров (81 кг, Махачкала), Гаджи Шамилов (90 кг, Махачкала), Абдулмуслим Баркалаев (100 кг, Махачкала), Вацилав Даудов (+100 кг, Махачкала).
Среди женщин первые места заняли Меседу Мажидова (48 кг, Махачкала), Мадина Нуратдинова (52 кг, Махачкала), Хамис Джавадова (57 кг, Махачкала), Убайганат Алигаджиева (63 кг, Хасавюрт), Амина Магомедова (70 кг, Махачкала), Амина Магомедова (78 кг, Каспийск), Тамара Ахмедова (+78 кг, Махачкала).
Mirmol.ru: последние новости
Трое дагестанских борцов представят Россию на первенстве мира Трое дагестанских борцов представят Россию на первенстве мира Дагестанские дзюдоисты разыграли путевки на чемпионат СКФО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами275
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит21
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»56
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение