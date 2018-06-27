Японская принцесса отказалась от титула ради любви

Японская принцесса Аяко Такамадо отказалась от королевского статуса ради брака с простым человеком, сообщает CNN

Императорский двор Японии объявил, что самая юная дочь принца Норихито Такамадо, племянница императора, вступит в брак с Кеем Мория. Молодому человеку 32 года, и он работает в судоходной компании.

Официальная помолвка назначена на 12 августа. Для свадебной церемонии выбрали 29 октября. Мероприятие пройдет в храме Мэйдзи.

По императорским законам, принцесса теряет титул в день бракосочетания, если ее избранник не является представителем знатной семьи. В качестве компенсации ей выплатят миллион долларов.

Аяко — не первая принцесса, которая пожертвовала короной ради любви. Выйти замуж за простолюдина планировала внучка правящего императора Японии принцесса Мако Акисино. В сентябре 2017 года состоялась помолвка. Позже пара объявила, что не готова к браку.