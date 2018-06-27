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Японская принцесса отказалась от титула ради любви
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Японская принцесса отказалась от титула ради любви 

Москва24 27 июня 2018
Фото: Москва24
Японская принцесса Аяко Такамадо отказалась от королевского статуса ради брака с простым человеком, сообщает CNN.
Императорский двор Японии объявил, что самая юная дочь принца Норихито Такамадо, племянница императора, вступит в брак с Кеем Мория. Молодому человеку 32 года, и он работает в судоходной компании.
Официальная помолвка назначена на 12 августа. Для свадебной церемонии выбрали 29 октября. Мероприятие пройдет в храме Мэйдзи.
По императорским законам, принцесса теряет титул в день бракосочетания, если ее избранник не является представителем знатной семьи. В качестве компенсации ей выплатят миллион долларов.
Аяко — не первая принцесса, которая пожертвовала короной ради любви. Выйти замуж за простолюдина планировала внучка правящего императора Японии принцесса Мако Акисино. В сентябре 2017 года состоялась помолвка. Позже пара объявила, что не готова к браку.
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