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Егор Крид с размахом отметил день рождения без Дарьи Клюкиной
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Егор Крид с размахом отметил день рождения без Дарьи Клюкиной 

Teleprogramma.pro 26 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Молодой исполнитель Егор Крид последние четыре года балует поклонников новыми хитами и становится все популярнее. В этом году он даже стал участником шоу «Холостяк», где за его сердце боролись прекрасные девушки. В финальной серии артист подарил помолвочное кольцо Дарье Клюкиной, которая ранее уже участвовала в проекте, но тогда не смогла очаровать холостяка. На этот раз влюбленные так и не назначили дату свадьбы. Более того, девушка только один раз появилась рядом с певцом.
Вчера Егор отметил свой день рождения. Он организовал роскошную вечеринку, но свою невесту на праздник не позвал. Дарья все равно поздравила его в соцсетях. Артист повеселился с родными и близкими в столичном караоке-клубе. Гостями именинника стали его родители, а также такие звезды, как: Тимати, Юлия Барановская, Ханна, Наталья Рудова и другие известные персоны. Мама и папа Крида с удовольствием танцевали, а многие артисты не отказались спеть на вечеринке.
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Праздник завершился сладким сюрпризом. Гостям вынесли огромный черный торт. Его верхушку украшал миниатюрный Крид, а по бокам торта были изображены невесты. Под аплодисменты певец задул свечи и загадал желание. Похоже, что он не собирается строить отношения с Дарьей. Ранее он дал понять, что их связывает лишь дружба, а кольцо было лишь частью шоу.
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торт для Крида / фото: instagram.com/stories/rudovanata/
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