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В Самарской области уничтожили 300 кг мороженной рыбы без документов
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В Самарской области уничтожили 300 кг мороженной рыбы без документов 

63.ru 27 июня 2018
Фото: 63.ru
Владелец рыбы не смог предъявить необходимые документы на груз
Инспекторы ветнадзора задержали для досмотра автомобиль ВАЗ-2115 в районе поселка Смышляевка. Внутри салона специалисты обнаружили крупную партию мяса говядины и свинины. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.
Свинину и говядину, со слов владельцев, везли из Ивантеевского района Саратовской области в Самару для продажи.
— В салоне автомобиля обнаружили 4 туши общим весом 585 кг. Мясо перевозили без документов, подтверждающих качество и безопасность. Отсутствовали на тушах и клейма, — рассказали в региональном Россельхознадзоре.
При проведении досмотра следующего автомобиля на мобильном посту ДПС инспекторы ветнадзора обнаружили партию мороженной рыбы. Житель Самарской области перевозил сапа общим весом 300 кг. Предъявить документы на груз водитель не смог.
В результате всю продукцию направили на утилизацию. Продукты переработали на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе в присутствии владельцев.
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