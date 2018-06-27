В Самарской области уничтожили 300 кг мороженной рыбы без документов

Владелец рыбы не смог предъявить необходимые документы на груз

Инспекторы ветнадзора задержали для досмотра автомобиль ВАЗ-2115 в районе поселка Смышляевка . Внутри салона специалисты обнаружили крупную партию мяса говядины и свинины. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

— В салоне автомобиля обнаружили 4 туши общим весом 585 кг. Мясо перевозили без документов, подтверждающих качество и безопасность. Отсутствовали на тушах и клейма, — рассказали в региональном Россельхознадзоре

При проведении досмотра следующего автомобиля на мобильном посту ДПС инспекторы ветнадзора обнаружили партию мороженной рыбы. Житель Самарской области перевозил сапа общим весом 300 кг. Предъявить документы на груз водитель не смог.

В результате всю продукцию направили на утилизацию. Продукты переработали на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе в присутствии владельцев.