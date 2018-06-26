Гребцы из Ростова‐на‐Дону переплывут Черное море на байдарках

Десять гребцов из Ростова‐на‐Дону планируют преодолеть 300 километров по Черному морю на байдарках. Об этом сообщил DonDay.

Гребцы рассчитывают, что на такой заплыв у них уйдет два дня. Также они планируют выйти в море до конца июня, как только позволит погода.

Если их замысел удастся, гребцы установят мировой рекорд. О таком намерении ростовчане уже сообщили в Книгу рекордов Гиннесса.

Экипаж состоит из бывших профессиональных спортсменов, среди них есть призеры всероссийских соревнований и участники Олимпийских игр.

Гребцы готовятся к рекорду уже полгода.

«Тренируемся, как минимум, пять раз в неделю. Обычно рано утром и вечером в свободное от работы время», — рассказал идейный вдохновитель марафона Сергей Мелихов.

Тренировки проходят на гребном канале в Ростове-на-Дону и в Таганрогском заливе. Спортивные занятия там максимально приближены к тем, которые ждут спортсменов во время заявленного заплыва. Несмотря на то, что волна в Азовском море короче, чем в Черном, спортсмены уже попадали в небольшие штормы и сталкивались с сильным ветром.

Стартовать гребцы будут в Трабзоне ( Турция ), а финишируют в Сочи

Узнать результаты морского путешествия можно будет на официальном сайте гребцов.