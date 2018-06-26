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Гребцы из Ростова‐на‐Дону переплывут Черное море на байдарках
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Гребцы из Ростова‐на‐Дону переплывут Черное море на байдарках 

360tv.ru 26 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Десять гребцов из Ростова‐на‐Дону планируют преодолеть 300 километров по Черному морю на байдарках. Об этом сообщил DonDay.
Гребцы рассчитывают, что на такой заплыв у них уйдет два дня. Также они планируют выйти в море до конца июня, как только позволит погода.
Если их замысел удастся, гребцы установят мировой рекорд. О таком намерении ростовчане уже сообщили в Книгу рекордов Гиннесса.
Экипаж состоит из бывших профессиональных спортсменов, среди них есть призеры всероссийских соревнований и участники Олимпийских игр.
Гребцы готовятся к рекорду уже полгода.
«Тренируемся, как минимум, пять раз в неделю. Обычно рано утром и вечером в свободное от работы время», — рассказал идейный вдохновитель марафона Сергей Мелихов.
Тренировки проходят на гребном канале в Ростове-на-Дону и в Таганрогском заливе. Спортивные занятия там максимально приближены к тем, которые ждут спортсменов во время заявленного заплыва. Несмотря на то, что волна в Азовском море короче, чем в Черном, спортсмены уже попадали в небольшие штормы и сталкивались с сильным ветром.
Стартовать гребцы будут в Трабзоне (Турция), а финишируют в Сочи.
Узнать результаты морского путешествия можно будет на официальном сайте гребцов.
В Краснодаре прошли Всероссийские соревнования и первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок (U19).
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