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В зоопарке Ижевска родились рысята
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В зоопарке Ижевска родились рысята 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Комсомольская Правда
ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Три восточно-сибирских рысенка появились на свет в государственном зоопарке Удмуртской республики у пары Конана и Камиллы. Малышей отлучили от самки, у которой притуплен материнский инстинкт. Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор заведения Светлана Малышева.
"Маленькие рысята, мы их рассекретили, их трое, один мальчик, две девочки, чувствуют себя замечательно, переход от мамы к киперу (специалисту по уходу за животными) прошел спокойно", — рассказала она.
По словам директора зоопарка, приплод был ожидаемым, и в зоопарке уже знали особенности поведения самки, у которой материнский инстинкт оказался «притупленным».
Сейчас малышам Агате, Афине и Акселю всего 1,5 месяца, они находятся в отдельном вольере.
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