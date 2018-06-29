В зоопарке Ижевска родились рысята 

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Три восточно-сибирских рысенка появились на свет в государственном зоопарке Удмуртской республики у пары Конана и Камиллы. Малышей отлучили от самки, у которой притуплен материнский инстинкт. Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор заведения Светлана Малышева.
"Маленькие рысята, мы их рассекретили, их трое, один мальчик, две девочки, чувствуют себя замечательно, переход от мамы к киперу (специалисту по уходу за животными) прошел спокойно", — рассказала она.
По словам директора зоопарка, приплод был ожидаемым, и в зоопарке уже знали особенности поведения самки, у которой материнский инстинкт оказался «притупленным».
Сейчас малышам Агате, Афине и Акселю всего 1,5 месяца, они находятся в отдельном вольере.