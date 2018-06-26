После ЧП с лодкой на набережной в Перми ввели водный патруль

Пермские спасатели будут дополнительно патрулировать Каму в районе набережной. Такое поручение глава города дал своему заместителю после ЧП 24 июня, когда моторная лодка врезалась в берег.

Спасатели будут патрулировать акваторию Камы в летние дни в местах массового нахождения людей.

Напомним, с 15 июня на всех городских пляжах организованы дежурства спасателей.

В этом году городские спасатели получили три передвижных спасательных поста. Теперь есть возможность дежурить не только на официальных оборудованных пляжах в городе, но и выставить дополнительные посты в двух местах массового отдыха у воды на реке Мулянка и на прибрежном участке, пользующимся огромной популярностью у горожан, в районе Перми-I.

Напомним, 24 июня двое мужчин в пьяном виде сели в моторную лодку, которую один из них купил за две недели до этого.