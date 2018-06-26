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После ЧП с лодкой на набережной в Перми ввели водный патруль
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После ЧП с лодкой на набережной в Перми ввели водный патруль 

АиФ Пермь 26 июня 2018
Фото: АиФ Пермь
Пермские спасатели будут дополнительно патрулировать Каму в районе набережной. Такое поручение глава города дал своему заместителю после ЧП 24 июня, когда моторная лодка врезалась в берег.
Спасатели будут патрулировать акваторию Камы в летние дни в местах массового нахождения людей.
Напомним, с 15 июня на всех городских пляжах организованы дежурства спасателей.
В этом году городские спасатели получили три передвижных спасательных поста. Теперь есть возможность дежурить не только на официальных оборудованных пляжах в городе, но и выставить дополнительные посты в двух местах массового отдыха у воды на реке Мулянка и на прибрежном участке, пользующимся огромной популярностью у горожан, в районе Перми-I.
Напомним, 24 июня двое мужчин в пьяном виде сели в моторную лодку, которую один из них купил за две недели до этого.
Как сообщил инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Гониченко, мужчины на лодке вышли из реки Мулянки и пошли вверх по Каме. С управлением они не справились и оба оказалась за бортом. Неуправляемая лодка на полной скорости влетела в стену набережной. Один из пострадавших сумел доплыть до берега, а второй утонул. Его тело всё ещё не найдено.
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