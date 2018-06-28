Белая и воздушная: Алла Пугачева одевается в одном стиле вместе с младшей дочерью

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с двумя детьми уже месяц живут на Кипре — там у пары есть дом. Максим летает по работе в Москву , но после возвращается на остров к семье и почти все свое время проводит с Аллой и детьми.

Сейчас Галкин почти не разлучается с семьей, а недавно в гости к Алле приехала ее старшая дочь Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью. Все большое семейство весело проводит время и наслаждается обществом друг друга.

Сегодня утром Максим Галкин выложил видео, на котором позирует вместе с Аллой, Кристиной и детьми. Семья позировала перед камерами и рассказывала, какие выбрала наряды для того, чтобы поехать в гости на день рождения.

Поклонники обратили внимание, что Алла Борисовна решила выбрать для себя наряд, похожий на платье маленькой Лизы. Отметим, что все члены семьи выбрали светлые наряды. «А я в том, что налезло, выбираю все как у доченьки, белое и воздушное», — пошутила Пугачева.

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«Крутая семейка!», «Какие все красивые», «Лиза просто чудо, на маму похожа», «Алла просто молодая 35-40-летняя девочка. Очень хороша! Дети — прелесть!», «Алла — огонь!», «Ну просто какое-то сказочное семейство», — пишут поклонники в комментариях