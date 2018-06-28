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Белая и воздушная: Алла Пугачева одевается в одном стиле вместе с младшей дочерью
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Белая и воздушная: Алла Пугачева одевается в одном стиле вместе с младшей дочерью 

Teleprogramma.pro 28 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с двумя детьми уже месяц живут на Кипре — там у пары есть дом. Максим летает по работе в Москву, но после возвращается на остров к семье и почти все свое время проводит с Аллой и детьми.
Сейчас Галкин почти не разлучается с семьей, а недавно в гости к Алле приехала ее старшая дочь Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью. Все большое семейство весело проводит время и наслаждается обществом друг друга.
Сегодня утром Максим Галкин выложил видео, на котором позирует вместе с Аллой, Кристиной и детьми. Семья позировала перед камерами и рассказывала, какие выбрала наряды для того, чтобы поехать в гости на день рождения.
Поклонники обратили внимание, что Алла Борисовна решила выбрать для себя наряд, похожий на платье маленькой Лизы. Отметим, что все члены семьи выбрали светлые наряды. «А я в том, что налезло, выбираю все как у доченьки, белое и воздушное», — пошутила Пугачева.
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«Крутая семейка!», «Какие все красивые», «Лиза просто чудо, на маму похожа», «Алла просто молодая 35-40-летняя девочка. Очень хороша! Дети — прелесть!», «Алла — огонь!», «Ну просто какое-то сказочное семейство», — пишут поклонники в комментариях
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Комментарии  Ещё 10 источников 
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