Хорен Байрамян: Позвонил Курбан Бекиевич и пригласил в «Рубин», я сразу согласился

— После отпуска первый сбор всегда тяжелый — много бегаем для того, чтобы набирать объем, — приводит слова Байрамяна официальный сайт «Рубина». — Я знаком с подготовкой Курбана Бекиевича, поэтому особых трудностей нет, но все равно работа нелегкая, работаем в основном над выносливостью, много бегаем, но и наигрываем связи, работаем с мячом. Все интересно, все хорошо.

Что касается перехода, мне позвонил Курбан Бекиевич, узнал мое мнение, хочу ли я перейти в «Рубин». Я сразу согласился, потому что работал с этим тренером, знаю его требования. Знаю на себе, что я прибавлял при нем в «Ростове», может даже не так часто играя. Спасибо руководству «Ростова», договорились, и я перешел.

Напомним, соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до окончания сезона-2018/19. Футболист будет выступать за «Рубин» под номером «19».