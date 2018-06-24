Россия депортировала четырех болельщиков сборной Аргентины

Также он рассказал о четырех аргентинцах, которых по просьбе посольства выдворили из страны за драку.

"Есть видео, где четыре аргентинца бьют одного человека, предположительно, хорвата. У них были изъяты Fan ID, они покинули территорию Российской Федерации. Как посол Аргентины, я хотел бы отметить, что среди 35 тыс. фанатов [из Аргентины на ЧМ-2018] было всего 10 случаев неподобающего поведения, остальные болельщики наслаждаются футболом", — сказал посол.

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