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Россия депортировала четырех болельщиков сборной Аргентины
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Россия депортировала четырех болельщиков сборной Аргентины 

Свободная пресса 12 минут назад
Фото: BFM.RU
Среди 35 тыс. фанатов национальной сборной Аргентины «было всего 10 случаев неподобающего поведения» по мнению посла Рикардо Лагорио Аргентины в России.
Также он рассказал о четырех аргентинцах, которых по просьбе посольства выдворили из страны за драку.
"Есть видео, где четыре аргентинца бьют одного человека, предположительно, хорвата. У них были изъяты Fan ID, они покинули территорию Российской Федерации. Как посол Аргентины, я хотел бы отметить, что среди 35 тыс. фанатов [из Аргентины на ЧМ-2018] было всего 10 случаев неподобающего поведения, остальные болельщики наслаждаются футболом", — сказал посол.
Новости по теме: СМИ сообщили о бунте игроков сборной Аргентины
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