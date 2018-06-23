Аргентина попросила Россию депортировать уличенных в драке болельщиков

Власти Аргентины обратились к российскому правительству с просьбой депортировать болельщиков национальной команды по футболу, участвовавших в драке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы просим власти России задержать их и депортировать. Мы подписали соглашение для защиты аргентинцев и будем непоколебимы с теми, кто нарушает закон", — написала в своем твиттере министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич

На видеозаписи, выложенной в Youtube, группа южноамериканцев избивает хорватского болельщика в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде.

Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0.

Ранее болельщик сборной Аргентины Дину Алекс пропал без вести после поражения команды от Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира — 2018.