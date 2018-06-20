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Спасение медведей из зоопарка-«концлагеря» в Армении попало на видео
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Спасение медведей из зоопарка-«концлагеря» в Армении попало на видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Два бурых медведя были спасены из зоопарка в Армении, где содержались в ужасных условиях. Как пишет Daily Mail, хищники жили в маленьком, тесном подвале с решетками на окнах. За время пребывания в армянском зоопарке медведи сильно похудели. Из-за истощения ветеринары сначала неверно определили возраст медведей, решив, что им не более шести лет. Однако после детального обследования выяснилось, что хищники гораздо старше.
Сейчас реабилитацией изможденных косолапых занимаются «Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей». Где животные будут жить после поправки — пока неизвестно. Не исключено, что медведей вернут в ествественную среду обитания. Ранее Пятый канал рассказывал о медведе, который набросился на дрессировщика в цирке под Волгоградом.
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