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Медведей национального героя Армении доставили в зоопарк Еревана
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Медведей национального героя Армении доставили в зоопарк Еревана 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 19 июн — Sputnik. Фонд охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC) перевез двух медведей из питомника национального героя Армении, депутата Национального собрания Манвела Григоряна в Ереванский зоопарк. Об этом Sputnik Армения сообщили в зоопарке.
Накануне, 18 июня, из питомника генерал-лейтенанта в зоопарк был доставлен тигр. Животное, перед тем как перевезти в Ереван, усыпили.
Всего в доме Григоряна обнаружено пять медведей, один тигр, пять собак разных пород, 7-8 безоаровых козлов (смешанного типа), два павлина, несколько куропаток и европейский олень.
Готовность взять под свою охрану животных генерала Григоряна выразил, помимо зоопарка, Фонд охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC).
Ранее сообщалось, что во время обыска в доме генерала были обнаружены предназначенные для солдат консервы, тушенки и банки со сгущенкой. Ими Григорян кормил питомцев своего зоопарка. Также были найдены крупная сумма денег (разной валюты), оружие, 33 машины.
Во вторник депутаты лишили Манвела Григоряна неприкосновенности, удовлетворив ходатайство генерального прокурора страны об уголовном преследовании в отношении генерала и лишении его свободы.
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