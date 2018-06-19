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Исполнительница роли Дейенерис покинула «Игру престолов»
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Исполнительница роли Дейенерис покинула «Игру престолов» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Эмилия Кларк закончила съемки в фантастическом сериале «Игра престолов». Об этом сыгравшая одну из ключевых персонажей Дейенерис Таргариен актриса сообщила у себя в инстаграме.
"Прощаюсь с землей, которая была моим домом вдали от дома почти десятилетие. Это был долгий путь, спасибо, «Игра престолов», за жизнь, которую я и не мечтала прожить, и за семью, по которой я всегда буду скучать", — подписала она фото со съемочной площадки.
Последний восьмой сезон популярного сериала по мотивам книжной саги Джорджа Мартина «Игра престолов» выйдет в 2019 году.
Ранее другую звезду сериала Софи Тернер заподозрили в том, что она могла раскрыть подробности последнего сезона, сделав намекающую на сюжет татуировку.
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