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Мертвая вода: почему в грузинском озере гибнет рыба
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Мертвая вода: почему в грузинском озере гибнет рыба 

Мир24 17 минут назад
Фото: Мир24
В грузинском озере Нуригели гибнет рыба. Почему это присходит? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответила эколог, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии в 1995-2001 гг. Нино Чхобадзе.
— По одной из версий, рыба гибнет из-за недостатка кислорода в воде, к которому привел бурный рост сине-зеленых водорослей. Почему экологи отвергли эту версию?
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Нино Чхобадзе: Не отвергли, а сделали другое предположение — о дополнительном загрязнении. Само озеро находится в центре Батуми, и в него попадают сточные воды. У нас были в последнее время дожди, и вся грязь, которая была смыта из дренажной системы, попала в озеро. Туда канализационная вода давно не попадает, потому что два-три года назад была проведена реконструкция. Даже на кадрах съемки видно, что вода зеленая, то есть она цветет. Соответственно, обязательно был бы недостаток кислорода.
— А версия о бензоколонках, находящихся по соседству?
Нино Чхобадзе: Эту версию надо проверить. Но я предполагаю, что это нехватка кислорода. И в принципе загрязненность воды в озерах очень высокая — для Западной Грузии характерно их цветение. В свое время это озеро очищалось, накопившийся ил выносили. Его снова надо чистить, потому что накопление ила вызывает выбросы газов, которые затрудняют жизнеобеспечение озера.
Интервью полностью смотрите в ролике.
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