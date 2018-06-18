Мертвая вода: почему в грузинском озере гибнет рыба

В грузинском озере Нуригели гибнет рыба. Почему это присходит? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответила эколог, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии в 1995-2001 гг. Нино Чхобадзе.

— По одной из версий, рыба гибнет из-за недостатка кислорода в воде, к которому привел бурный рост сине-зеленых водорослей. Почему экологи отвергли эту версию?

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Нино Чхобадзе: Не отвергли, а сделали другое предположение — о дополнительном загрязнении. Само озеро находится в центре Батуми , и в него попадают сточные воды. У нас были в последнее время дожди, и вся грязь, которая была смыта из дренажной системы, попала в озеро. Туда канализационная вода давно не попадает, потому что два-три года назад была проведена реконструкция. Даже на кадрах съемки видно, что вода зеленая, то есть она цветет. Соответственно, обязательно был бы недостаток кислорода.

— А версия о бензоколонках, находящихся по соседству?

Нино Чхобадзе: Эту версию надо проверить. Но я предполагаю, что это нехватка кислорода. И в принципе загрязненность воды в озерах очень высокая — для Западной Грузии характерно их цветение. В свое время это озеро очищалось, накопившийся ил выносили. Его снова надо чистить, потому что накопление ила вызывает выбросы газов, которые затрудняют жизнеобеспечение озера.

Интервью полностью смотрите в ролике.

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