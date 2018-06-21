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Успешно выступили красноярские фридайверы в Италии
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Успешно выступили красноярские фридайверы в Италии 

АиФ Красноярск 21 июня 2018
Фото: АиФ Красноярск
В Италии завершился X чемпионат мира по фридайвингу (плавание под водой с задержкой дыхания). Соревнования проходили в бассейне по версии Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS). В них приняли участие представители 22 стран. В состав сборной команды России вошли 16 лучших подводников, из которых восемь жители Красноярского края.
В самой сложной дисциплине чемпионата — нырянии в длину без ласт (DNF), новый национальный рекорд установил Александр Костышен (203,57 м). Этого хватило, чтобы стать третьим и получить бронзу. В дисциплине апноэ (преодоление дистанций на задержке дыхания) 8*50 м первым стал Михаил Дроздов с мировым рекордом — 03.43,365 с, на третьем — еще один красноярец Евгений Сауров — 03.47,985 с. Среди женщин серебряную награду получила Анастасия Жаткина (04.51,230 с). В скоростном апноэ на 100 м сразу две представительницы края забрали медали: Вера Яровицкая — «золото» (00.38,00 с), Алина Марковцова — «серебро» (00.38,920 с). Итого из 9 медалей наши взяли 6!
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