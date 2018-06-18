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Спортсмены Красноярского края привезли 3 медали чемпионата и первенства мира по пауэрлифтингу
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Спортсмены Красноярского края привезли 3 медали чемпионата и первенства мира по пауэрлифтингу 

Советский спорт 13 часов назад
Фото: Советский спорт
Накануне в Калгари в Канаде завершился шестой чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье классическое среди мужчин и женщин, юношей 14-18 лет, юниоров 19-23 года и ветеранов. В соревнованиях принимали участие более 750 спортсменов.
В составе сборной России в Канаду отправились трое представителей Красноярского края, которые пополнили медальную копилку региона на 3 награды.
В весовой категории 66 кг красноярец, спортсмен Академии летних видов спорта Сергей Гладких по сумме троеборья стал вторым — 670,0 кг. На первом месте — американец Чарльз Окпоко с суммой 688,0 кг. Бронзовую медаль увез в Финляндию Антти Саволайнен (657,5 кг). Еще одно серебро Гладких завоевал в приседании.
Железногорец Евгений Мухомедьянов успешно выступил в самой легкой весовой категории на чемпионате мира у мужчин — 59 кг. В сумме троеборья спортсмен показал результат 570,0 кг и занял третье место. Первым стал россиянин Сергей Федосиенко (664,0 кг), на втором месте — Франклин Леон из Эквадора (602,5 кг).
В рамках первенства мира среди девушек до 18 лет Анастасия Сафина из ужурской ДЮСШ завоевала бронзовую награду в весовой категории 43 кг, собрав в сумме троеборья 255,0 кг, установив при этом два рекорда мира среди девушек в тяге. Золото заполучила американка Брианна Моррисон (271,5 кг). На втором месте — филлипинка Вероника Омпод (257,5 кг). Кроме того, Настя завоевала еще три награды в отдельных упражнениях: бронзу в приседании, серебро в жиме и золото в тяге.
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