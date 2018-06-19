Тигра из питомника арестованного генерала доставили в ереванский зоопарк

Животное, перед тем как перевезти в Ереван, усыпили. Всего в доме Григоряна были обнаружено пять медведей, один тигр, пять собак разных пород, несколько безоаровых козлов, два павлина, несколько куропаток, один европейский олень и другая живность.

Готовность взять под свою охрану животных генерала Григоряна, помимо зоопарка, выразил Фонд охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC). Животных распределят после медосмотра и диагностики.

Ранее сообщалось, что во время обыска в доме генерала были обнаружены предназначенные для солдат консервы тушенки и банки со сгущенкой. Ими он кормил питомцев своего зоопарка.

Григорян, возглавляющий союз добровольцев «Еркрапа», был задержан Службой национальной безопасности в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. В пресс-центре СНБ сообщали, что во время обыска в принадлежащих Григоряну зданиях были обнаружены не только десятки тысяч патронов, гранаты, взрывчатка и стрелковое оружие, но и автопарк с десятками ретро— и современных автомобилей и склад с продовольствием, средствами гигиены, медикаментами и военной формой с надписью «для солдат».

Григорян занимал пост замминистра обороны в 2000–2008 годах.

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