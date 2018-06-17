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Воронежцы вышли в финал Кубка России по гребле на лодках «Дракон»
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Воронежцы вышли в финал Кубка России по гребле на лодках «Дракон» 

АиФ 17 июня 2018
Фото: АиФ
16 июня в Твери на реке Волга стартовали ежегодные соревнования на лодках «Дракон» на Кубок России, в которых приняло участие 18 команд из многих регионов России, в том числе сборная команда Воронежской области.
Честь нашего региона защищали в основном спортсмены из Воронежской областной общественной организации «Спортивный клуб „Академия водного спорта“.
В первый день соревнований командам предстояло показать свое мастерство на дистанции 500 метров. Несмотря на то, что воронежские спортсмены в соревнованиях такого уровня принимали участие впервые, выступили очень достойно. В первом заезде три команды сборной Воронежской области вышли в полуфинал, из них — две команды спортивного клуба „Академия Водного Спорта“.
В полуфинальных заездах в упорной и сложной борьбе в финал вышла мужская команда спортивного клуба „Академия Водного Спорта“. Кроме того, в этот день спортсменка спортивного клуба „Академия Водного Спорта“ Ольга Колбасова стала бронзовой призеркой Кубка России на дистанции 500 метров в заездах „микс“.
»Достаточно сложно попасть в финал и бороться за первые места. Но мы очень рады, что нам это удалось — стать одними из лучших. Это действительно очень почётно, — прокомментировали руководитель «Академии водного спорта» Плещеев Дмитрий и тренер спортивного клуба Максим Лутов. — А 17 июня на дистанции 200 метров будем достойно защищать лучшие традиции воронежской гребли, сражаясь за высшие награды».
Спортивный клуб «Академия водного спорта» давно занимается развитием водных видов спорта в Воронеже и Воронежской области— гребле на байдарках, каноэ и лодках «Дракон». В частности, замруководителя спортивного клуба — тренер Виталий Плещеев воспитал не одно поколение воронежских гребцов и тренеров, впоследствии достигших олимпийских наград. А с прошлого года, когда в Воронеже по инициативе губернатора Алексея Гордеева и при поддержке регионального управления физической культуры и спорта в Воронеже стали проводить соревнования по гребле на лодках «Дракон» — «Гонка на Почетный флаг» и «Петровская регата», спортивный клуб «Академия Водного Спорта» стал ещё и первым в истории абсолютным победителем этих соревнований и абсолютным чемпионом по гребле в Воронеже и области.
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