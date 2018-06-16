Нелепые татуировки звезд 

Голливудский актер Райан Гослинг задумал сам набить руку монстра, которая бросает кровоточащее сердце! Вышло нечто странное. И актер признал: «Я решил сделать тату сам себе, так что оно больше похоже на кактус». Фото: Frederick INJIMBERT/globallookpress.com Акула на ноге певицы Рианны — знак любви и уважения. К коллеге и некогда возлюбленному Дрейку (о нем чуть ниже). По легенде, на одном из свиданий в аквапарке Торонто он подарил Рианне игрушечную акулу. Это была двадцать вторая татуировка девушки. Фото: AUG/face to face/globallookpress.com, instagram.com Известная американская певица Майли Сайрус вдруг сделала тату с кошачьим смайликом на нижней губе: мордочка котенка с большой слезой. «Печальный котенок» — назвала девушка изображение. Фото: instagram.com Британская топ-модель Кара Делевинь обладает роскошным телом. Что можно делать с таким? Показывать за деньги, а еще украсить татуировками. Так и вышло, когда лицо Burberry набила на ступне слово… «бекон». Никаких символов, просто Кара любит бекон. Что поделать? Истинная британка. Фото: Instagram/globallookpress.com Популярный канадский рэпер Дрейк тоже учудил. Помимо тату в честь певицы Рианны и головы актера Дэнзела Вашингтона артист набил на плече бутылек парфюма Drakkar Noir. Название у флакона такое же, как у первого аккаунта рэпера в Твиттере. Фото: Brent PERNIAC/AdMedia/globallookpress.com, instagram.com