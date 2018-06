Овечкин проводит турне с Кубком Стэнли по Вашингтону

Первой остановкой стал полицейский участок, который расположен рядом с домашней арендой команды. Позде российский хоккеист вместе с трофеем посетил больницу «Медстар Джорджтаун Юниверсити».

First stop on the #StanleyCup tour of the area: an Arlington County Police Station right down the road from Kettler Capitals Iceplex. Owner Ted Leonsis said he wanted to make sure the Cup made its way here. #ALLCAPS pic.twitter.com/7E1V7FYnRF— Tarik El-Bashir⌨️🎙🏒 (@TarikNBCS) 15 июня 2018 г.

Here’s Alex Ovechkin receiving a hero’s welcome at MedStar Georgetown University Hospital. #StanleyCup #ALLCAPS pic.twitter.com/fEUIaskq3B— Tarik El-Bashir⌨️🎙🏒 (@TarikNBCS) 15 июня 2018 г.

По итогам минувшего сезона «столичные», обыграв в финальной серии НХЛ «Вегас Голден Найтс», завоевали Кубок Стэнли.