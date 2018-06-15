Спасатели вытащили из воды девочку в бухте «Живописная» 

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Московские спасатели вытащили из воды провалившуюся под лед девочку.
— Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасли девочку 2008 года рождения, — рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
В ведомстве уточнили, что девочка гуляла с отцом по берегу, выскочила на лед и провалилась. Спасатели вытащили ребенка из воды и оказали первую медицинскую помощь. Ребенка передали отцу и отправили домой.
Отмечается, что инцидент произошел в бухте «Живописная», в 30 метрах от поисково-спасательной станции «Рублево» и четырех метрах от берега, передает агентство «Москва».