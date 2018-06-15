Спасатели вытащили из воды девочку в бухте «Живописная»

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Московские спасатели вытащили из воды провалившуюся под лед девочку.

— Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасли девочку 2008 года рождения, — рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

В ведомстве уточнили, что девочка гуляла с отцом по берегу, выскочила на лед и провалилась. Спасатели вытащили ребенка из воды и оказали первую медицинскую помощь. Ребенка передали отцу и отправили домой.