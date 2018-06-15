Ещё
Спасатели вытащили из воды девочку в бухте «Живописная»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели вытащили из воды девочку в бухте «Живописная» 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Московские спасатели вытащили из воды провалившуюся под лед девочку.
— Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасли девочку 2008 года рождения, — рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
В ведомстве уточнили, что девочка гуляла с отцом по берегу, выскочила на лед и провалилась. Спасатели вытащили ребенка из воды и оказали первую медицинскую помощь. Ребенка передали отцу и отправили домой.
Отмечается, что инцидент произошел в бухте «Живописная», в 30 метрах от поисково-спасательной станции «Рублево» и четырех метрах от берега, передает агентство «Москва».
Вечерняя Москва: последние новости
Зачем фанату кубок мира Александр Овечкин с клубом «Вашингтон Кэпиталз» впервые выиграли Кубок Стэнли Гай Ричи снял ролик к ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть534
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Тайный ухажер выдал роман с Фриске50
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение