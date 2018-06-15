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Застрявшего на крыше детской площадки ребенка сняли спасатели. Видео
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Застрявшего на крыше детской площадки ребенка сняли спасатели. Видео 

360tv.ru 5 часов назад
В центре Москвы ребенок не смог спуститься с одной из башен детской площадки, выполненной в форме Кремля. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел вечером 15 июня в Тверском районе столицы на улице Фадеева. Мальчик, которому на вид около 10 лет, залез на одну из башен, но слезть сам не смог. Взрослые попытались помочь ребенку, однако тот кричал и отказывался слушаться. В результате пришлось вызвать МЧС.
На видеозаписи видно, как двое спасателей приставляют лестницу к башне игрушечного Кремля. Вместе со спасателями на нее забрался один из взрослых, однако ребенок отказался идти к нему.
На спасательную операцию у сотрудников МЧС ушло почти три минуты.
Ранее сообщалось о молодой американке, которая застряла в выхлопной трубе пикапа. Ее удалось освободить только с привлечением пожарных.
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