Застрявшего на крыше детской площадки ребенка сняли спасатели. Видео

В центре Москвы ребенок не смог спуститься с одной из башен детской площадки, выполненной в форме Кремля. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 15 июня в Тверском районе столицы на улице Фадеева. Мальчик, которому на вид около 10 лет, залез на одну из башен, но слезть сам не смог. Взрослые попытались помочь ребенку, однако тот кричал и отказывался слушаться. В результате пришлось вызвать МЧС

На видеозаписи видно, как двое спасателей приставляют лестницу к башне игрушечного Кремля. Вместе со спасателями на нее забрался один из взрослых, однако ребенок отказался идти к нему.

На спасательную операцию у сотрудников МЧС ушло почти три минуты.

Ранее сообщалось о молодой американке, которая застряла в выхлопной трубе пикапа. Ее удалось освободить только с привлечением пожарных.