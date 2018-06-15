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Мексиканский болельщик ЧМ-2018 стал миллионным пассажиром в аэропорту Минеральные Воды
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Мексиканский болельщик ЧМ-2018 стал миллионным пассажиром в аэропорту Минеральные Воды 

ТАСС 6 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Миллионный с начала года пассажир международного аэропорта Минеральные Воды оказался болельщиком чемпионата мира по футболу из Мексики, сообщила в пятницу дирекция аэропорта.
"В этом году миллионным пассажиром аэропорта Минеральные Воды стал Тиноку Регаладо Марио Хосе. Марио рассказал, что приехал в Россию в качестве болельщика чемпионата мира по футболу из Мексики (штат Сан-Луис— Потоси), это в 11,3 тыс. км от Минеральных Вод", — говорится в сообщении.
По его словам, накануне он был на стадионе «Лужники» на матче Россия — Саудовская Аравия, а в пятницу с утра прибыл из Москвы в Минеральные Воды и далее на рейсе 322 авиакомпании Utair отправился в Сочи на матч Испания — Португалия. «Марио поблагодарил аэропорт Минеральные Воды за теплый прием и подарки, авиакомпанию Utair, предоставившую ему сертификат на бесплатный перелет по любому из 150 направлений», — добавили в пресс-службе.
Встреча миллионного пассажира в этом году состоялась на две недели раньше, чем в 2017 году, что является позитивным показателем результата работы всего коллектива аэропорта и плодотворного взаимодействия с авиакомпаниями, всеми партнерами, отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, аэропорт за первые четыре месяца 2018 года нарастил пассажиропоток на 7% до более чем 670 тыс. человек. Значительно выросли показатели в международном секторе, где увеличение составило 45%. Порядка 89% пассажиров из всего объема перевезены на внутренних воздушных линиях, где объемы также увеличены на 4%.
Крупнейший на Северном Кавказе международный аэропорт Минеральные Воды в 2017 году, впервые за 29 лет, вышел на уровень перевозки 2 млн 178 тыс. пассажиров, завоевал ряд престижных профессиональных наград. В планах на нынешний год — увеличить пассажиропоток до 2,5 млн человек.
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