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Рабочий залез в зловонную жижу и вытащил олененка
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Рабочий залез в зловонную жижу и вытащил олененка 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Форт-Бентон, штат Монтана, работник коммунальных служб прошел через водоем, заполненный отбросами из канализации, чтобы спасти олененка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
На помощь животному, которое увязло в фекальных массах, отправили 19-летнего Джо Бауэра (Joe Bauer). Чтобы добраться до него, он преодолел около 90 метров по щиколотку в зловонной жиже. Олененок не сопротивлялся и позволил взять себя на руки.
Бауэр отнес его на берег реки Миссури и отпустил. Потом другие городские служащие проследили, чтобы детеныш добрался до матери.
«Это определенно не входило в десятку вещей, которые я сегодня хотел делать», — прокомментировал Бауэр. После возвращения сослуживцы приветствовали его, но старались не подходить близко, так как он перепачкался в отбросах.
В 2017 году сообщалось, что американская пара, гулявшая по лесу в штате Аризона, спасла олененка-вапити, который застрял в грязи. Мужчина помог ему освободить ноги, а женщина снимала происходящее на видео.
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