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Израиль повысит уровень воды в Тивериадском озере после многолетней засухи
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Израиль повысит уровень воды в Тивериадском озере после многолетней засухи 

ТАСС 6 часов назад
Власти Израиля планируют восстановить Тивериадское озеро (известное также как Галилейское море и озеро Кинерет). Водоем расположен на 200 м ниже уровня моря (это самый низкий на Земле пресноводный проточный водоем), его площадь составляет 160 кв. км. Десять лет назад озеро обеспечивало страну 400 млн куб. м пресной воды в год и считалось резервным водохранилищем. Вследствие серии засушливых зим озеро обмелело и забор воды был ограничен 30-40 млн куб. м в год. В прошлом году объем воды достиг рекордного минимума за последний век. О программе восстановления сообщает издание The Guardian.
"Мы превращаем Тивериадское озеро в резервуар опресненной воды", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. План, одобренный кабинетом министров Израиля, предполагает, что ежегодно до 2022 г. в озеро будут закачивать по 100 млн куб. м опресненной морской воды. В Галилее и на юге от Иерусалима построят два предприятия по опреснению (процесс превращения морской воды в питьевую путем очищения жидкости от растворенных солей). Очищенная вода будет поступать в озеро через притоки на севере Израиля.
Как рассказал представитель министерства энергетики и воды Израиля Йехезкель Лифшиц, до 2030 г. власти планируют перекачивать в озеро 1 млрд куб. м воды в год. При необходимости целевой показатель могут поднять до 1,2 млрд куб. м. По словам чиновника, стоимость кубического метра воды составит $0,70.
Согласно данным интернет-портала The Next Web, первое предприятие по опреснению воды в Израиле появилось в 1960-х годов. «Раньше нам хватало воды из Тивериадского озера и подземных источников. Но в 1990-е гг. мы все больше ощущали нехватку воды, — рассказал инженер-технолог в израильской компании IDE Technologies (специализируется на строительстве и эксплуатации опреснительных установок и промышленных водоочистных сооружений) Томер Эфрат. — Каждая новостная передача на радио и ТВ завершилась информацией об уровне воды в Галилейском море».
На сегодняшний день в стране действуют пять предприятий по опреснению вод. Они расположены вдоль побережья Средиземного моря. Благодаря этим объектам Израилю удалось избежать дефицита питьевой воды. Они поставляли 670 млн куб. м воды в год. Это 80% питьевой воды, потребляемой израильскими домохозяйствами.
Благодаря технологиям опреснения, капельного орошения, переработки воды и политике устойчивого водопользования водоснабжение Израиля улучшилось. Теперь страна — единственная в мире, где пустыня сокращается благодаря обилию воды для сельского хозяйства. По словам Эфрата, в современном Израиле никто не страдает от нехватки воды.
Эксперты полагают, что опреснение может помочь побороть дефицит питьевой воды, с которым сталкивается четверо из десяти человек в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако ряд специалистов предупреждают, что очистка вод от солей требует высоких денежных и энергетических затрат, что может негативно отразиться на окружающей среде. По словам Эфрата, IDE Technologies предпринимает меры по сокращению затрат и экологического следа предприятий. Компания, к примеру, снижает потребление энергии за счет повторного использования отработанного тепла.
Материал предоставлен проектом "+1".
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