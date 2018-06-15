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Британцы минутой молчания отметят годовщину нападения на мечеть в Лондоне
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Британцы минутой молчания отметят годовщину нападения на мечеть в Лондоне 

РИА Новости 7 часов назад
ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Мария Табак. Британцы в годовщину нападения на мусульман в лондонском районе Финсбери-парк почтят минутой молчания память погибшего Макрама Али, говорится в переданном РИА Новости сообщении Министерства цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Великобритании.
"Минута молчания будет проведена 19 июня 2018 года в 12.00 (14.00 мск — ред.) в память о тех, кто погиб и пострадал во время нападения в Финсбери-парке год назад. Минута молчания пройдет в правительственных зданиях и в организациях, которые захотят принять участие", — говорится в сообщении.
В 2017 году в Великобритании произошло пять терактов, и нападение у мечети в Финсбери-парке было единственным, которое не было совершено радикальным исламистом. 19 июня 48-летний Даррен Осборн сознательно направил машину в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы. В результате теракта погиб 51-летний Макрам Али, еще 10 человек получили ранения.
В феврале 2018 года Осборн был приговорен к пожизненному тюремному заключению.
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