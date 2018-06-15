В Магадане биологи запустили в реку более 12 тысяч мальков горбуши

Более двенадцати тысяч мальков горбуши было выпущено в одноимённую реку Магадана — таким образом биологи намерены восстановить популяцию рыбы, передаёт ОТР.

Отмечается, что с 2015 года экология в районе реки Магаданка оставляла желать лучшего: из-за грязи в ней вывелась рыба. Однако в последнее время в акватории стал вновь заводиться лосось, из-за чего зоологи решили попробовать распространить в водоёме горбушу.

Отмечается, что выпущенные мальки были специально выращены в местном рыбоводном посёлке. При этом надолго горбуша в Магаданке не останется — по своей природе эти рыбы более органично чувствуют себя в солёной воде, поэтому быстро мигрируют из рек в моря.

Тем не менее через год, рыбы, как правило, возвращаются обратно в пресный водоём на нерест. Благодаря этому можно будет естественным путём повысить популяцию горбуши на Колыме уже через несколько лет.