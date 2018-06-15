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В Магадане биологи запустили в реку более 12 тысяч мальков горбуши
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В Магадане биологи запустили в реку более 12 тысяч мальков горбуши 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Более двенадцати тысяч мальков горбуши было выпущено в одноимённую реку Магадана — таким образом биологи намерены восстановить популяцию рыбы, передаёт ОТР.
Отмечается, что с 2015 года экология в районе реки Магаданка оставляла желать лучшего: из-за грязи в ней вывелась рыба. Однако в последнее время в акватории стал вновь заводиться лосось, из-за чего зоологи решили попробовать распространить в водоёме горбушу.
Отмечается, что выпущенные мальки были специально выращены в местном рыбоводном посёлке. При этом надолго горбуша в Магаданке не останется — по своей природе эти рыбы более органично чувствуют себя в солёной воде, поэтому быстро мигрируют из рек в моря.
Тем не менее через год, рыбы, как правило, возвращаются обратно в пресный водоём на нерест. Благодаря этому можно будет естественным путём повысить популяцию горбуши на Колыме уже через несколько лет.
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