Горожане оценят организацию праздника проекта Активный гражданин

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Жители Москвы оценят организацию праздника проекта «Активный гражданин». Об этом стало известно 15 июня. Жители столицы поделятся мнением о том, как прошло празднование дня рождения проекта «Активный гражданин». Горожане заполнят анкету, которая включила один вопрос и восемь вариантов ответа. Самый положительный из них — «все прошло отлично, праздник просто огонь!».

Добавим, что праздничное мероприятие прошло 26 мая. Для гостей встречи работали десятки развлекательных площадок. Для горожан подготовили концерт, отметили на официальном сайте проекта «Активный гражданин».