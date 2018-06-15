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«Я и так социофоб, а тупоголовые снимают»: Самбурская возмущена выходкой интернет-тролля
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«Я и так социофоб, а тупоголовые снимают»: Самбурская возмущена выходкой интернет-тролля 

Passion.ru 7 часов назад
Фото: Passion.ru
31-летняя Настасья Самбурская жестко высказалась о женщине, снявшей ее на видео во время ужина актрисы с друзьями.
Накануне Настасья Самбурская попала в неприятную ситуацию. Актриса ужинала с друзьями и решила отказаться в этот день от укладки и яркого макияжа. А другая посетительница ресторана исподтишка засняла на видео звезду сериала «Универ».
Голос за кадром утверждает, что Настасья вышла в люди с грязной головой, а также постоянно смотрела в экран своего телефона. Ролик разлетелся в Сети и вызвал бурные обсуждения пользователей. Сама Самбурская также не смогла остаться равнодушной.
«Как относиться к людям, у которых нет ощущения границ чужого личного пространства? Почему многие себе позволяют свинство снимать человека на камеру без его ведома? Когда это прыщавые подростки делают весело ржа, я еще могу понять. Но когда взрослые люди! Господа, ну ставьте себя на чужое место. Я и так социофоб, скоро вообще из дома перестану выходить. Это тяжело и неприятно, когда тебя за обезьяну принимают. Когда мероприятие — это одно, но когда сидишь в хорошем ресторане с друзьями, забившись в угол, но тебя и там тупоголовые умудряются запечатлеть, это просто пи@дец, товарищи», — высказалась актриса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Большинство фолловеров звезды встали на ее сторону: «Ну потому, что многие люди в принципе беспардонные и считают, что им все можно», «Просто не обращайте внимания! Это было некрасиво и не только по отношению к вам, она так себя ведет. Наверное, не хватает воспитания», «Что накинулись на Настасью? Она права. Тут любому не понравилось бы, если вас во время отдыха снимали бы».
Фото: Instagram
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