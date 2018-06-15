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«Первый канал» объяснил «исчезновение» британского посольства из ролика к открытию ЧМ
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«Первый канал» объяснил «исчезновение» британского посольства из ролика к открытию ЧМ 

Rambler News Service 8 часов назад
В ролике к открытию ЧМ-18 изображалась не Москва, а «фантезийное пространство», где были представлены фотоколлажи, содержавшие элементы всех 11 российских городов проведения Чемпионата мира по футболу, передал RNS через пресс-службу канала создатель ролика Сергей Ильин-Козловский, комментируя информацию о том, что в ролике изображение британского посольства в Москве было заменено на саранский Собор Святого Феодора Ушакова.
«Строго говоря, в ролике показана не Москва, а собирательный образ всех 11 городов, принимающих Чемпионат мира. Это фэнтезийное пространство, и Москва — его основа как столица Чемпионата. В эту «базовую Москву» мы интегрировали ключевые объекты других десяти городов, в которых пройдут матчи мундиаля», — сообщил RNS Ильин-Козловский. По его словам, в ролике, действительно, был показан собор Святого Феодора Ушакова из Саранска.
Среди прочего в видеоролике перед панорамой Москвы, где британское посольство было заменено на саранский собор, закадровый голос сообщает, что герой ролика, мальчик Гриша, «вместе с официальным мячом путешествует по всем городам проведения Кубка Чемпионата мира 2018». На другой панораме Москвы рядом со зданием шоколадной фабрики «Красный октябрь» на Берсеневской набережной оказалось изображение казанского дворца бракосочетаний.
«По сути это ролик-квест, в котором каждый из жителей российских городов, принимающих ЧМ, найдет знакомое здание или памятник», — резюмировал создатель ролика.
Ранее пользователи интернета обратили внимание на то, что в ролике «Первого канала» на месте здания посольства Великобритании в Москве был показан саранский собор Святого Феодора Ушакова. В частности, об этом написал портал TJournal.
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