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Число спасенных в Гибралтарском проливе мигрантов возросло до 307
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Число спасенных в Гибралтарском проливе мигрантов возросло до 307 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число спасенных мигрантов, пытающихся на лодках пересечь Гибралтарский пролив, увеличилось до 307, погибли по меньшей мере четверо мигрантов, сообщает испанская служба спасения.
Ранее сообщалось о 269 спасенных мигрантах и двух обнаруженных телах погибших.
"К 15.00 (16.00 мск) были спасены 38 лодок, на них были 307 живых людей и четыре тела", — сообщает служба спасения в Twitter.
В настоящее время ведется интенсивная работа по поиску и спасению мигрантов, переплывающих на лодках пролив. В районе мобилизованы семь подразделений морского патрулирования и вертолет Helimer 202, сообщили в службе спасения.
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