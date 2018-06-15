Антипаюта в воде. Льдины бьются о здание пожарной части

В селе Антипаюта Тазовского района из-за ледохода на реке Антипаюта-Яха поднялся уровень воды.

Такая ситуация происходит ежегодно. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружной противопожарной службе, это на 70 сантиметров больше, чем обычно. В результате подтопило жилые дома и придомовые территории. Река разделили село на две части: люди передвигаются на лодках.

По словам начальника пожарной части села, льдины бьются о здание пожарной части. Никого из местных жителей не спасали и не эвакуировали. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Предание гласит, что странное название села Антипаюта произошло таким образом: в верховьях, в 40 километрах выше по течению, две реки слились в одну и образовали многоводную реку Паюта. На одном из её притоков жил старец Нгандее Ядне. И первые русские люди, появившиеся в этих местах в конце двадцатых годов двадцатого столетия, не могли выговаривать имя старца Нгандее, а стали называть его Анти (Анти Паюта). Отсюда появилось название села Антипаюта.

В 30-е годы село стало строиться на сопках в глубине тундры. Чтобы быть поближе к морю, к рыбе, первые колхозники спустились на один из островов в затопляемую пойму и стали строить деревянные дома. Но не подумали о том, что через несколько десятилетий поселок разрастется, и потомки весной, в половодье, во время большого прилива, будут на работу, в магазин, больницу и в гости друг к другу ездить на лодках. В семидесятые годы председатель сельсовета и депутаты приняли решение перенести поселок снова на сопки, но вскоре наступили другие времена, и все про это забыли. А паютинцы привыкли к местонахождению своего села, и им кажется, что лучшего места в мире нет.