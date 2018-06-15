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Обеспечивать безопасность на пляжах Москвы помогут беспилотники
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Обеспечивать безопасность на пляжах Москвы помогут беспилотники 

ТВ Центр 9 часов назад
Фото: ТВ Центр
На одном из пляжей Серебряного Бора — чрезвычайное происшествие. В 20 метрах от берега перевернулась надувная лодка. В воде три человека — одному из которых срочно нужна помощь. Спасательная операция проходит почти молниеносно. Первым к месту трагедии прибывает экипаж мотоскутера. Пострадавшего удается из воды вытащить и доставить к берегу. После оказания первой помощи его отправляют в больницу.
Между тем учения продолжаются. Пожарные спецкатера могут потушить огонь как на воде, так и на суше. Рядом аккуратно выложены образцы спасательного обмундирования и специального оборудования. И если к потерпевшему, например, нельзя доплыть, можно ему помочь иным способом.
Москва на пороге официального открытия летнего сезона. В столице в общей сложности более тысячи водных объектов, пляжей и сотни мест массового отдыха. Основная подготовка уже завершена, и город к наплыву отдыхающих готов.
Среди технических новинок этого сезона — беспилотные аппараты спасатели, которые будут патрулировать столичные пляжи Серебряного Бора и Строгина.
В МЧС утверждают, что беспилотники смогут не только выявлять заплывающих за буйки нарушителей, но и помогать тем, кто начал тонуть, сбрасывая им при необходимости спасательные средства. Предполагается, что к дежурству на водных объектах столицы эта современная техника приступит уже в июне.
Андрей Сидоренко, Арсений Кобяков, Максим Берлов, «ТВ Центр».
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