Обеспечивать безопасность на пляжах Москвы помогут беспилотники

На одном из пляжей Серебряного Бора — чрезвычайное происшествие. В 20 метрах от берега перевернулась надувная лодка. В воде три человека — одному из которых срочно нужна помощь. Спасательная операция проходит почти молниеносно. Первым к месту трагедии прибывает экипаж мотоскутера. Пострадавшего удается из воды вытащить и доставить к берегу. После оказания первой помощи его отправляют в больницу.

Между тем учения продолжаются. Пожарные спецкатера могут потушить огонь как на воде, так и на суше. Рядом аккуратно выложены образцы спасательного обмундирования и специального оборудования. И если к потерпевшему, например, нельзя доплыть, можно ему помочь иным способом.

Москва на пороге официального открытия летнего сезона. В столице в общей сложности более тысячи водных объектов, пляжей и сотни мест массового отдыха. Основная подготовка уже завершена, и город к наплыву отдыхающих готов.

Среди технических новинок этого сезона — беспилотные аппараты спасатели, которые будут патрулировать столичные пляжи Серебряного Бора и Строгина.

В МЧС утверждают, что беспилотники смогут не только выявлять заплывающих за буйки нарушителей, но и помогать тем, кто начал тонуть, сбрасывая им при необходимости спасательные средства. Предполагается, что к дежурству на водных объектах столицы эта современная техника приступит уже в июне.

Андрей Сидоренко, Арсений Кобяков, Максим Берлов, «ТВ Центр».