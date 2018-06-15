В Югре завершился форум зубных врачей

Ханты-Мансийске недавно завершился II Всероссийский стоматологический форум. На данное мероприятие приехало более ста талантливых участников из всех уголков страны. Главными событиями стали Всероссийский чемпионат «Эстетическая реставрация зубов» и «Медицинское отбеливание зубов».

Во время форума проходила научно-практическая конференция «Современная эстетическая стоматология: наука и практика». На котором участники выступали с докладами, делились своими знаниями и опытом.

Но главным этапом форума Всероссийские чемпионаты, где опытные стоматологи отстаивали честь своих городов и областей. В Чемпионате по реставрации зубов победила Яна Кузуб из города Санкт— Петербург . А Первое место в состязании отбеливания зубов победила Екатерина Евтушенко— жительница Сургута

Форум проходил под эгидой СтАР, Департамента здравоохранения и окружной общественной организации стоматологов ХМАО-Югры.