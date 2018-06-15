Монстры из водохранилища в Черкутино

Фото из группы «Рыбалка во Владимирской области » соцсети «Вконтакте»

Кольчугино. Оказывается, не перевелась еще по-настоящему крупная рыба в водоемах Владимирской области. Вчера столичный рыбак Константин Дудченко выложил в социальных сетях фотографии пойманной им рыбы на водохранилище в селе Черкутино Собинского района на трассе Владимир

Улов москвича впечатлил даже самых бывалых рыбаков. За один день Дудченко выловил в водохранилище три огромные рыбины, вес каждой из которых превысил 10 килограммов! Причем, в улове Константина оказалась очень редкая для водоемов средней полосы России рыба — белый амур. Килограммовый карась в «прилове» по сравнению с Черкутинскими монстрами смотрится на фотографии прямо-таки крошечным.

Рыбак уверяет, что поймал гигантов честно, без браконьерских приемчиков. Если верить Дудченко, то он ловил на донку-соску (в кормушку набивается горох, в нее прячутся крючки, которые белый амур засасывает вместе с прикормкой).

Свой улов удачливый рыбак увез в столицу, хотя, согласно нововведениям в российском законодательстве, суточная норма вылова рыбы на водоемах общего пользования не должна превышать 5 килограммов, за исключением случаев, когда вес одной рыбы превышает установленную норму. Проще говоря, рыбак имел право поймать и забрать только одного гиганта, а остальных — осторожно освободить от крючков и выпустить в родную стихию. Правда, многие рыболовы новыми правилами пока пренебрегают.

Кто запустил белых амуров в Черкутинское водохранилище — остается загадкой. В прежние годы водоем считался среди рыбаков малоперспективным, здесь ловились, в основном, некрупные плотва, окунь, щука и карась.