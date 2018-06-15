Россия ограничила ввоз живых животных, птиц и рыб из Армении 

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 14 июня ввел временные ограничения на ввоз из Армении в Россию всех видов живых животных, птиц, рептилий, амфибий и гидробионтов (организмы, обитающие в водной среде, например, рыбы), следует из документа российского ведомства.
"Исключение составляют перемещаемые владельцами для личного пользования, собаки, кошки, хорьки, фретки, норки, а также попугаи и канарейки в количестве не более двух голов", — добавляет Россельхознадзор. Решение было принято «в целях защиты территории Российской Федерации от заноса особо опасных заболеваний, общих для человека и животных».