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Огромная акула запугала туристов испанского острова
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Огромная акула запугала туристов испанского острова 

360tv.ru 10 часов назад
Акула длиной почти в два с половиной метра вызвала переполох на пляже испанского острова Менорка. Приплывшая хищница начала курсировать вдоль побережья, выгнав отдыхающих из воды. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По словам очевидцев, сначала всем показалось, что акула мертва, но после того, как она резко изменила направление, сомнения отпали. Через несколько часов акула покинула бухту. Тем не менее власти запретили туристам заходить в воду на сутки, опасаясь, что хищная рыба может вернуться.
Мэр города Эс-Мерседес, которому принадлежит пляж, заявила, что акула не проявляла агрессивности, а решение о закрытии пляжа было принято в качестве мер предосторожности.
Австралийские дайверы стали свидетелями необычной драки двух акул. Конфликт хищниц привел к тому, что одна откусила у соперницы кусок мяса.
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