Отбеливание зубов дома и у стоматолога: что выбрать?

Распространенное ошибочное мнение — главным признаком здоровых зубов является их белизна. Индивидуальность наших организмов никто не отменял. Даже желтый оттенок зубов для кого-то — это норма. Причем цвет зависит не от эмали, как думают многие (она сама по себе прозрачна), а от дентина, находящегося под ней. Его природные цветовые варианты: белый, бледно-серый, желтый. Цвет зубов часто определяется генетическими факторами. Что делать, если зубы изначально были белыми и со временем потускнели, стали сероватыми или желтыми? В таком случае поможет их отбеливание. Но сначала стоит узнать, что стало причиной изменения цвета, а также взвесить все «за» и «против». МедикФорум выяснил, что делать, чтобы отбелить зубы.

Причины пожелтения зубов

Причин пожелтения зубов может быть очень много, но, зная источник проблемы, можно предотвратить и негативные последствия.

Неправильный уход

Если вы ленитесь чистить зубы ежедневно по пару раз, логично, что со временем они могут начать желтеть или поразиться кариесом.

Курение

Львиная доля заядлых курильщиков не может похвастаться белоснежной улыбкой. Под действием никотина и смол сначала темнеет эмаль, а затем и дентин. Кстати, злоупотребление табачными изделиями ведет к пародонтозу. Поверьте, коричневые зубы это не самое страшное, что может случиться. Пожелтение зубов может быть вызвано и частым курением кальяна.

Как бороться с пожелтением зубов?

Случается, что зубы желтеют после приема некоторых лекарств, которые негативно влияют на эмаль. К таким препаратам относятся антибиотики тетрациклинового ряда. В медицинской терминологии есть интересное понятие — «тетрациклиновые зубы». Их «реанимируют» посредством реминерализующей терапии.

«Цветная химия» оказывается в микротрещинках зубов, если таковые имеются. Особую опасность представляют окрашенные газированные напитки. Однако подобный эффект могут создать и природные красители, содержащиеся, например, в моркови и свекле (если очень часто есть эти овощи в сыром виде). Скорее всего, вы с детства знакомы с простой истиной: сладости ведут к кариесу. Как оказалось, это еще не все: из-за этих продуктов могут потемнеть зубы. Иногда бывает так, что все зубы одного цвета, а один или два заметно отличаются — пожелтели или потемнели. Это может быть признаком более серьезных проблем. Например, если в десне есть киста, которая «убила» зубы, но о которой вы ничего не знаете. Тогда сначала придется разобраться с деснами, а уже потом думать о том, как вернуть зубам былое сияние. Зная все вышесказанное, можно заранее предупредить пожелтение зубов. Тогда не придется идти на отбеливание и опасаться, что в результате этой процедуры ваши зубки пострадают или приобретут повышенную чувствительность. А еще очень хорошей профилактикой проблем с зубами является употребление сырых яблок (желательно кислых). В них содержатся кислоты, которые препятствуют образованию налета и защищают зубы от проникновения в трещинки красящих веществ. Кстати, привести к изменению цвета улыбки может и само интенсивное отбеливание. После процедуры зубная эмаль сильно истончается и становится уязвимой. Если должным образом не ухаживать за зубами в этот период, можно получить совсем не тот эффект, на который вы рассчитывали.

Что делать, если зубы пожелтели?

Сначала «32 жемчужины» осматриваются врачом. Ему важно установить первопричину проблемы. Зубы отбеливаются специальными гелями. Существует несколько вариантов «кабинетного» отбеливания. В первом случае используется химия, во втором — аппараты. Химическое отбеливание сегодня применяется довольно редко, так как оно предполагает большие временные затраты. Аппаратная альтернатива основана на использовании специальных ламп. Для активации геля используют ультрафиолет, лазер или просто тепло. Для осветления зубов на 4-6 тонов достаточно одной аппаратной процедуры.

Любое отбеливание является стресс-фактором для зубов, потому что их эмаль истончается. Происходит это в любом случае, поскольку иного способа отбелить зубы пока не придумали. Есть люди, у которых эмаль повреждается меньше — так заложено генетикой. Но и эффект от отбеливания в таком случае у них будет менее заметен. Если же зубы хорошо отбеливаются, то чувствительность зубов после процедуры может возрасти в разы. К счастью, это поправимо, если после отбеливания правильно ухаживать за полостью рта. Полезной будет паста для чувствительных зубов. Не обойтись без фторсодержащих средств.

Минусы отбеливания зубов

Нет большого смысла писать про плюсы, рассматриваемой нами процедуры, потому что преимущество по сути одно — «голливудская» улыбка. Однако у отбеливания зубов есть свои недостатки, которые стоит принять во внимание, прежде чем записываться в клинику. Нельзя точно предугадать результат. Одно и то же средство может действовать по-разному на разных типах зубов. Считается, что зубы с природной желтизной отбеливаются лучше, чем зубы серого цвета. Эффект от процедуры непостоянен. Отбеливание недоступно для людей с пломбами, коронками, имплантами, если, конечно, последние не будут меняться. Если у вас есть аллергия на перекись водорода, то процедура вам противопоказана, поскольку это один из главных компонентов отбеливающих гелей.

Кому подходят отбеливающие пасты?

Зубные пасты с эффектом отбеливания действительно могут осветлить зубы на пару тонов. Но нужно понимать, как они это делают. В их состав включены разнообразные компоненты, которые можно разделить на 2 группы: — химические вещества; — абразивы. «Химические» пасты работают по принципу отбеливающих гелей, они окисляют пигменты, из-за которых зубы приобретают желтоватый оттенок. Но эти же вещества могут с таким же успехом изменить цвет пломб. Такие пасты относятся к профессиональным продуктам, и неправильное их использование может привести к быстрому разрушению зубной эмали.

Гораздо чаще в специализированных магазинах можно встретить зубные пасты с абразивными веществами. Они отличаются хорошими полирующими способностями: удаляют налет, очищают зубы от остатков пищи. Такая паста лучше чистит зубы, но также может легко их травмировать. Если вы хотите попробовать отбелить зубы пастой с абразивными материалами, ищите в ее составе папаин. Это натуральный фермент, который добывают из плодов папайи. Пасты на основе этого вещества хорошо удаляют налет и отбеливают, при этом не наносят вреда зубной эмали. Ранее были названы средства для домашнего отбеливания зубов.