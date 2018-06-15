Стало известно, эффективны ли массажные ролики 

Массажные ролики набрали большую популярность, как в спортзалах, так и в домашних условиях. Но приносят ли они хоть какую-то пользу нашему здоровью? Еще совсем недавно массажные ролики использовались только профессиональными спортсменами, а сегодня сложно представить обычный спортзал без этого нехитрого оборудования, с помощью которого многочисленные посетители стремятся обрести заветные контуры фигуры и добиться гибкости. Среди поклонников массажных роликов множество звёзд, включая актрису Сару Джессику Паркер и певицу Шакиру. В этом году массажные ролики по популярности в социальных сетях и уровню обсуждений обогнали фитнес-браслеты, специальные гибкие ленты и даже протеиновые коктейли. МедикФорум напоминает, что изобретателем этих роликов стал инженер и врач из Израиля Моше Фельденкрайз — основоположник системы развития человеческого потенциала, основанной на самосознании и понимании себя в процессе работы над движениями тела. Несмотря на большую популярность массажных роликов, наука не может предоставить сколько-нибудь убедительных доказательств их эффективности. Многие люди понимают, что упражнения на гибкость перед началом тренировок очень важны. Однако чрезмерное количество подобных упражнений может ослабить наши мышцы и отрицательно сказаться на результатах тренировок. В рекламе массажных роликов говорится о том, что они улучшают гибкость, являясь лучшей разновидностью подобных упражнений. Ученые из Университета Стирлинга решили проверить это утверждение. Выяснилось, что массажные ролики помогают людям лучше осуществлять упражнения на мышцы ног, а также восстанавливаться после интенсивных нагрузок, снижая мышечное напряжение. Кратковременное влияние данных роликов действительно было положительным, но вот о долгосрочном говорить рано. Ранее было доказано, что массажные ролики не оказывают негативного воздействия на спортивные показатели в краткосрочной перспективе, но того же самого пока нельзя сказать по поводу перспективы долгосрочной. Нет точных научных данных и о том, какова идеальная продолжительность занятий с этими роликами. Но если вашей целью является развитие гибкости, то лучше использовать их дважды в течение тренировок. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)