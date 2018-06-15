Ещё
Jaguar установил рекорд скорости на воде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Jaguar установил рекорд скорости на воде 

Motor.ru 10 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Jaguar установила рекорд скорости на воде среди катеров, оснащенных электрической силовой установкой. Видео-ролик заезда опубликован на официальном YouTube-канале британского производителя.
Лодка под названием Jaguar Vector Racing V20E была разработана при участии компании Williams Advanced Engineering — части большой корпорации, в которую входит также команда Формулы-1 Williams. В конструкции катера используются наработки, примененные в гоночных болидах чемпионата Формула-Е.
В задней части лодки установлены два электромотора Yasa суммарной мощностью 299 лошадиных сил. Масса катера — 320 килограммов.
Для установления рекорда лодке было необходимо совершить два заезда в противоположных направлениях в течение 20 минут. Скорость фиксировалась на участке в один километр. В результате Jaguar Vector смог разогнаться до 142,6 километра в час — на 19 километров в час быстрее предыдущего рекорда, установленного в 2008 году.
Абсолютный рекорд скорости на воде — 511 километров в час. Он был установлен в 1978 году и до сих пор не побит.
Motor.ru: последние новости
Американец превратил мотоцикл в дом на колесах Видео: кроссовер Tesla едет под землей по рельсам Украинский суперкар «Химера» сфотографировали на АЗС в Латвии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть551
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Первый арест по «российскому делу» в США7
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Тайный ухажер выдал роман с Фриске50
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение