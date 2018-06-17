Электрический катер Jaguar побил рекорд скорости на воде

Электрический катер Jaguar побил рекорд скорости на водеЭлектрический катер Jaguar Vector Racing V20E установил новый рекорд скорости на воде для своего класса — 88,61 миль в час или 142,6 километра в час.

Катер разрабатывался совместными усилиями инженеров Jaguar и Williams Advanced Engineering, который оснастили его двумя электрическими моторами с суммарной отдачей в 299 лошадиных сил.

Для сравнения, предыдущий рекорд для электрических катеров на воде был равен 76,8 милям в час или 123,5 км/ч. При этом абсолютный рекорд скорости на воде равен 511 километрам в час.