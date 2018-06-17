Ещё
Электрический катер Jaguar побил рекорд скорости на воде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Электрический катер Jaguar побил рекорд скорости на воде 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Электрический катер Jaguar побил рекорд скорости на водеЭлектрический катер Jaguar Vector Racing V20E установил новый рекорд скорости на воде для своего класса — 88,61 миль в час или 142,6 километра в час.
Катер разрабатывался совместными усилиями инженеров Jaguar и Williams Advanced Engineering, который оснастили его двумя электрическими моторами с суммарной отдачей в 299 лошадиных сил.
Для сравнения, предыдущий рекорд для электрических катеров на воде был равен 76,8 милям в час или 123,5 км/ч. При этом абсолютный рекорд скорости на воде равен 511 километрам в час.
Daily-Motor: последние новости
«АвтоВАЗ» выпустит новый внедорожник, но сохранит Lada 4×4 С 1 июля россияне столкнутся с проблемами при покупке ОСАГО Lada Vesta впервые стала самым популярным автомобилем в РФ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вызвала новое недовольство Японии85
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1494
ВСУ применили «Рембасс»30
«Оружие России уже в Берлине»168
Пенсионная реформа не коснется еще одну категорию россиян173
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:02
Загадочное плавающее существо попало на видео
Наука Наука и техника
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение