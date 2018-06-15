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В «Барселоне» недовольны видео о Гризманне, созданном компанией Пике
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В «Барселоне» недовольны видео о Гризманне, созданном компанией Пике 

SPORT24.ru 10 часов назад
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике вызвал недовольство у руководства каталонского клуба тем, что его компания создала видео об Антуане Гризманне, сообщает TV3. Ролик «Решение», снятый Kosmos Studios, посвящен тому, что Гризманн не перейдет в «Барселону», как ожидали СМИ, а.
Руководство «Барселоны» считает, что Пике перешел черту, когда опубликовал видео в своем «твиттере». Возмущение клуба также вызвал защитник каталонцев и соотечественник Гризмана Самюэль Умтити, отреагировавший на видео в «твиттере». Несмотря на это, «Барселона» не собирается делать публичных заявлений.
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