В «Барселоне» недовольны видео о Гризманне, созданном компанией Пике

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике вызвал недовольство у руководства каталонского клуба тем, что его компания создала видео об Антуане Гризманне, сообщает TV3. Ролик «Решение», снятый Kosmos Studios, посвящен тому, что Гризманн не перейдет в «Барселону», как ожидали СМИ, а.

Руководство «Барселоны» считает, что Пике перешел черту, когда опубликовал видео в своем «твиттере». Возмущение клуба также вызвал защитник каталонцев и соотечественник Гризмана Самюэль Умтити, отреагировавший на видео в «твиттере». Несмотря на это, «Барселона» не собирается делать публичных заявлений.