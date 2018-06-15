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Курянин погиб на рыбалке от удара током
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Курянин погиб на рыбалке от удара током 

Курские известия 9 часов назад
Фото: Курские известия
43-летний мужчина при забросе зацепился снастью за линию электропередач
Несчастный случай произошёл 11 июня в городе Льгове. Мужчина с 8-летней дочерью приехал из Курчатова в гости к тёще. Утром вместе с ребёнком они пошли порыбачить на местную реку Бык. При забросе удочка зацепилась за линию электропередач. Мощный удар тока мгновенно лишил мужчину жизни, а девочка получила ожоги. По словам местных жителей, находившихся в это время на лугу у реки, они слышали громкий хлопок, похожий на взрыв. От сильного напряжения удочка распалась на волокна, а в месте, где стоял рыбак, выгорела земля.
Как сообщила «КИ» старший следователь Курчатовского МСО регионального СУ СК Оксана Альяных, мужчина скончался на месте происшествия, а состояние его дочери медики оценивают как стабильное. Девочка находится на лечении в ожоговом отделении детской областной больницы.
По факту происшествия следователи проводят проверку. Правоохранителям предстоит выяснить, допустимо ли размещение 7-метровых линий электропередач вблизи жилых домов. Как сообщают местные жители, в сырую погоду провода на этом участке трещат, поэтому они стараются не ходить туда сами и не пускают детей.
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