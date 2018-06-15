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В Калининградской области на 68% выросло число происшествий на воде
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В Калининградской области на 68% выросло число происшествий на воде 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
В Калининградской области по сравнению с прошлым годом на 68% увеличилось количество происшествий на воде. Такую информацию озвучили на оперативном заседании регионального правительства 15 июня.
Так, с начала года зафиксировано 27 несчастных случаев. В 11 из них гибли люди (этот показатель на 83% больше уровня прошлого года). Как отметили представители МЧС, только за минувшую неделю погибли трое — один взрослый и двое несовершеннолетних.
Отметим, что ЧП происходят не только в море и на реках, но и на закрытых водоемах.
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