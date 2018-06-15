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Губкинцы заприметили лисицу с пышным хвостом
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Губкинцы заприметили лисицу с пышным хвостом 

ИА Север-Пресс 11 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Жители Губкинского заметили лисицу с пышным хвостом. Она без страха разгуливала на опушке леса в поисках пищи. Об этом пишут горожане в соцсети «ВКонтакте» в группе «Губкинский — город мечты».
Очевидцы заметили, что у лисицы хвост размером с туловище. Возможно, он у неё такой большой и пышный из-за того, что она еще не полностью полиняла после зимы.
Лисица — в числе немногих животных, ведущих оседлый образ жизни. Регулярные миграции ей не свойственны. Она может считаться всеядной, несмотря на то, что является хищным зверем. Окрас шерсти и размер животного напрямую зависит от той зоны, в которой она обитает. Лисицу можно запросто встретить в безлюдных скверах, парках или на заброшенных свалках.
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