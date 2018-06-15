Губкинцы заприметили лисицу с пышным хвостом

Жители Губкинского заметили лисицу с пышным хвостом. Она без страха разгуливала на опушке леса в поисках пищи. Об этом пишут горожане в соцсети «ВКонтакте» в группе «Губкинский — город мечты».

Очевидцы заметили, что у лисицы хвост размером с туловище. Возможно, он у неё такой большой и пышный из-за того, что она еще не полностью полиняла после зимы.

Лисица — в числе немногих животных, ведущих оседлый образ жизни. Регулярные миграции ей не свойственны. Она может считаться всеядной, несмотря на то, что является хищным зверем. Окрас шерсти и размер животного напрямую зависит от той зоны, в которой она обитает. Лисицу можно запросто встретить в безлюдных скверах, парках или на заброшенных свалках.